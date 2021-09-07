حروب أمريكا الفاشلة

من بودكاست: بعد أمس

20 عامًا منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، تلاها حضور عسكري أمريكي كثيف في الشرق الأوسط، وجريان في العراق وأفغانستان. ورغم اختلاف الدوافع والسياقات، أخطاء أمريكا واحدة ومتكررة.

في الأثناء، تباينت القراءات لتداعيات مسلسل الأخطاء الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط على مكانتها ودورها العالمي، هناك من يعتبر أن أمريكا اعتادت إدارة ظهرها لحلفائها كلما استشعرت الفشل. فيما يرى آخرون أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يؤشر إلى نهاية منظومة الهيمنة الأميركية.

فلماذا لم تستفد واشنطن من تجاربها التاريخية؟ وكيف أثّرت أخطاؤها على صورتها إقليميًا ودوليًا؟ وهل الانسحاب من أفغانستان علامةٌ على بدء انحسار نفوذ الولايات المتحدة؟

في هذه الحلقة من بعد أمس، تناقش آمال العريسي هذه الأسئلة مع ضيفها الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات.