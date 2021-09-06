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من بودكاست: بعد أمس
أزمات وقضايا|دولي|مالي

هل يتكرر السيناريو الأفغاني في مالي؟

ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الحالتين؟

6/9/2021

بعد الطريقة الدراماتيكية التي استعادت بها حركة طالبان الحكم في أفغانستان وانهيار حكومة أشرف غني مع الانسحاب الأمريكي، قفزت إلى السطح أسئلة كثيرة، حول الوجود الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية. هل يمكن للحالة الأفغانية أن تتكرر هناك لاسيما وأن باريس تستعد لسحب قواتها من مالي مطلع العام المقبل؟

هذا السؤال دفع لعقد مقارنات بين أفغانستان ومالي، وللبحث عن التقاطعات والتناقضات بين النموذجين، عرقيا وسياسيا وجغرافيا ومن الناحية الجيوستراتيجية للبلدين، مع التطرق للسيناريو الأرجح حدوثه في مالي بعد انسحاب القوات الفرنسية وإنهاء عملية برخان.

فهل يمكن للسيناريو الأفغاني أن يتكرر في مالي؟ وما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الحالتين؟ وما هو السيناريو المرجح في منطقة الساحل والصحراء بعد توقف عملية برخان؟

للخوض في هذه المقارنة بين مالي وأفغانستان تستضيف أمال العريسي في حلقة جديدة دكتور حسام حمزة أستاذ العلاقات الدولية بالمدرسة العليا للعلوم السياسية بالجزائر.

المصدر : الجزيرة

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