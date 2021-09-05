البث الحي
من بودكاست: بعد أمس
علاقات دولية|سياسة|العالم العربي

من سيملأ الفراغات الأمريكية؟

من هي القوى الأكثر ترجيحا لملء الفراغ الأمريكي في المنطقة؟

5/9/2021

أعادت مشاهد فوضى الانسحاب الأمريكي في مطار كابل الحيوي، التي تزامنت مع اقتراب ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر، المخاوف من صعود خطر التنظيمات الجهادية المتشددة.

وفيما شهدت موازين القوى في الشرق الأوسط عودة بروز روسيا كمنافس استراتيجي وفرض الصين نفسها الخصم الأول للولايات المتحدة، أحدثت الانسحابات الأمريكية من سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها، فراغا أشعل التنافس بين القوى الإقليمية والدولية لملء الفراغ الأمريكي.

فمن هي القوى الأكثر ترجيحا لملء الفراغ الأمريكي في المنطقة؟ وما تداعيات هذا الفراغ على سياسات الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة؟ وما هي سيناريوهات التحالف المحتملة بعد الانسحابات الأمريكية؟

آمال العريسي وضيفها د. محجوب الزويري الأكاديمي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ومدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر يناقشان الموضوع بكل تفاصيله.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

بعد "الانقلاب".. تونس إلى أين؟

ومع انتهاء مهلة الشهر التي حددها لقراراته الاستثنائية، فاجأ الرئيس قيس سعيد التونسيين بالتمديد حتى إشعار آخر، لتصبح بذلك هذه القرارات بلا سقف زمني، وتفتح صنبور الأسئلة والتكهنات

2/9/2021

تركيا والإمارات.. أسرار التقارب

بشكل مفاجئ، اجتمع مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أعوام من القطيعة في العلاقات التركية الإماراتية

1/9/2021

من كابل.. شهادة صحفي

دخلَت حركة طالبان العاصمة الأفغانية في 15 أغسطس الجاري، وسرعان ما بسطت سيطرتها على كابل، التي كانت مركزًا للقوات الغربية ومعظم المتعاونين معها

31/8/2021
المزيد من علاقات دولية

قمة الناتو.. إعلان الحرب الباردة؟

زمن المصالحات الإقليمية

سياسة مصر الإقليمية.. دقت ساعة التغيير؟

تركيا، مصر، السعودية.. زمن المصالحات؟

خارطة لمنطقة الشرق الاوسط تضم الدول من السعودية وحتى فلسطين (الجزيرة)
الأكثر قراءة

سيطرت على بنجشير.. طالبان تعلن انتهاء الحرب في أفغانستان وتستعد لإعلان الحكومة

طالبان بثت صورا لوصول مقاتليها إلى مركز بنجشير (مواقع التواصل)

الاحتلال استنفر قواته بحثا عنهم.. فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد التحصين

الشرطة الإسرائيلية باشرت عملية تفتيش واسعة بالمنطقة المحيطة بالسجن الذي شهد عملية فرار الأسرى (الأناضول)

شاهد- ماذا قال ميسي ومدربه وكيف ومن سيتخذ القرار النهائي؟.. تفاصيل فضيحة إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين

ميسي يتحدث إلى مسؤول الصحة البرازيلي ونيمار يراقب (رويترز)

شاهد- فضيحة ومهزلة.. تفاصيل إيقاف "كلاسيكو الأرض" بين البرازيل والأرجنتين

مسؤولون من الشرطة الفدرالية البرازيلية والسلطات الصحية اقتحموا الملعب وأوقفوا المباراة (رويترز)