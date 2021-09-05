من سيملأ الفراغات الأمريكية؟

من هي القوى الأكثر ترجيحا لملء الفراغ الأمريكي في المنطقة؟

من بودكاست: بعد أمس

أعادت مشاهد فوضى الانسحاب الأمريكي في مطار كابل الحيوي، التي تزامنت مع اقتراب ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر، المخاوف من صعود خطر التنظيمات الجهادية المتشددة.

وفيما شهدت موازين القوى في الشرق الأوسط عودة بروز روسيا كمنافس استراتيجي وفرض الصين نفسها الخصم الأول للولايات المتحدة، أحدثت الانسحابات الأمريكية من سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها، فراغا أشعل التنافس بين القوى الإقليمية والدولية لملء الفراغ الأمريكي.

فمن هي القوى الأكثر ترجيحا لملء الفراغ الأمريكي في المنطقة؟ وما تداعيات هذا الفراغ على سياسات الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة؟ وما هي سيناريوهات التحالف المحتملة بعد الانسحابات الأمريكية؟

آمال العريسي وضيفها د. محجوب الزويري الأكاديمي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ومدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر يناقشان الموضوع بكل تفاصيله.