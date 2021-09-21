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أزمة أفغانستان|وثائق وأحداث|أفغانستان

لماذا أفغانستان؟ (3-1) مقبرة الإمبراطوريات

ما سرّ جغرافيا أفغانستان؟

21/9/2021

انسحبت أميركا خاتمةً التجربة الثالثة لأفغانستان مع القوى العظمى في العصر الحديث: الإمبراطورية البريطانية، والاتحاد السوفيتي، وأخيرًا الولايات المتحدة.

شَكْلُ الانسحاب وسرعته، أثار تساؤلات عدّة عن تاريخ وحاضر أفغانستان: لماذا تنجرُّ كل القوى العظمى لاحتلاله؟ ولماذا يشغلُ هذا البلد المدمّر السياسة الدولية؟

فما سرّ جغرافيا أفغانستان؟ وكيف تجعله عرضةً للغزو من الإقليم وقوى العالم؟ وكيف تؤثّر جغرافيته السياسية على تقسيماته الداخلية؟ وهل تسهّل انزلاقه في حرب أهلية؟

أربعون عامًا من الحرب تنتهي اليوم، وللجغرافيا كلمتها، وقائع تستحضرها آمال العريسي مع ضيفها مطيع الله تائب، صحفيّ ومُعد في قناة الجزيرة، في الحلقة الأولى من سلسلة لماذا أفغانستان؟

المصدر : الجزيرة

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