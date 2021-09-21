لماذا أفغانستان؟ (3-1) مقبرة الإمبراطوريات

بعد أمس

من بودكاست: بعد أمس

انسحبت أميركا خاتمةً التجربة الثالثة لأفغانستان مع القوى العظمى في العصر الحديث: الإمبراطورية البريطانية، والاتحاد السوفيتي، وأخيرًا الولايات المتحدة.

شَكْلُ الانسحاب وسرعته، أثار تساؤلات عدّة عن تاريخ وحاضر أفغانستان: لماذا تنجرُّ كل القوى العظمى لاحتلاله؟ ولماذا يشغلُ هذا البلد المدمّر السياسة الدولية؟

فما سرّ جغرافيا أفغانستان؟ وكيف تجعله عرضةً للغزو من الإقليم وقوى العالم؟ وكيف تؤثّر جغرافيته السياسية على تقسيماته الداخلية؟ وهل تسهّل انزلاقه في حرب أهلية؟

أربعون عامًا من الحرب تنتهي اليوم، وللجغرافيا كلمتها، وقائع تستحضرها آمال العريسي مع ضيفها مطيع الله تائب، صحفيّ ومُعد في قناة الجزيرة، في الحلقة الأولى من سلسلة لماذا أفغانستان؟