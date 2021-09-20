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البث الحي
من بودكاست: بعد أمس
تكنولوجيا|العالم

الشرائح الدماغية.. من الخيال إلى الواقع

ا الذي يخبرنا عنه العلم عن الهندسة العصبية الدماغية؟

20/9/2021

منذ الأزل بقي كل ما يتعلق بالعقل البشري مصدر دهشة العالم، لكن عدد الأبحاث المتعلقة بـالدماغ في تطور مستمر، وعدد الشركات الناشئة التي تعدنا بتطوير قدرات الدماغ من خلال زرع شرائح دماغية فيه تزايدت بشكل ملحوظ مؤخرا. الشرائح الإلكترونية تعدنا اليوم بفهم أفضل للدماغ البشري وتطوير قدراته وحل بعض المشاكل الصحية التي نعاني منها.

فما الذي يخبرنا عنه العلم عن الهندسة العصبية الدماغية؟ وهل يمكن فعلا أن تتحول عقولنا إلى  مساحات تخزن المعلومات والمعادلات الرياضية كما تفعل الحواسيب المتطورة أم أن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك؟

أسئلة كثيرة مشوقة تطرحها آمال العريسي على ضيف هذه الحلقة من بعد أمس، الدكتور خالد الخرزي، استشاري أول جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى سدرة بقطر.

المصدر : الجزيرة

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