في زمن شحت فيه الخيارات والموارد، ابتكرت المقاومة الفرنسية أغرب الطرق لمقاومة النازية
من بودكاست: حكايات الحرب
عندما تحارب الحمير
كيف للحمير أن تكون جزءًا من حكايات الحرب ومذكرات الجنود؟
13/9/2021
حكاياتنا مختلفة هذه المرة نأخذكم فيها من شمال تركيا، إلى السودان، مرورًا بأفغانستان وفلوجة بغداد، أبطالها حمير! لا تستغربوا، فهذه الحكايات عن بطولة الحمير وتفانيها وتضحيتها في عدة أزمنة وأمكنة، بميدان واحد هو ساحة القتال.
في هذه الحلقة الخارجة عن المألوف من "حكايات الحرب"، يروي لنا أسعد طه خمس حكايات، بعضها طريف، وبعضها للتأمل في التاريخ، فكيف للحمير أن تكون جزءًا من حكايات الحرب ومذكرات الجنود؟
استمعوا لتتعرّفوا على إجابة هذا السؤال.
المصدر : الجزيرة