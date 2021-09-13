عندما تحارب الحمير

حكاياتنا مختلفة هذه المرة نأخذكم فيها من شمال تركيا، إلى السودان، مرورًا بأفغانستان وفلوجة بغداد، أبطالها حمير! لا تستغربوا، فهذه الحكايات عن بطولة الحمير وتفانيها وتضحيتها في عدة أزمنة وأمكنة، بميدان واحد هو ساحة القتال.

في هذه الحلقة الخارجة عن المألوف من "حكايات الحرب"، يروي لنا أسعد طه خمس حكايات، بعضها طريف، وبعضها للتأمل في التاريخ، فكيف للحمير أن تكون جزءًا من حكايات الحرب ومذكرات الجنود؟

استمعوا لتتعرّفوا على إجابة هذا السؤال.