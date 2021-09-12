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من بودكاست: بعد أمس
عنف وإرهاب|دولي|الولايات المتحدة الأميركية

11 سبتمبر.. حصاد عقدين

آلاف القتلى في العراق وأفغانستان، وكُلفة تكفي لبناء بلد من جديد. لكن ما هدف هذه الحرب من الأساس؟

12/9/2021

20 عامًا مرّت منذ بداية الحرب الأمريكية على "الإرهاب"، أعلنتها إدارةُ بوش الابن والمحافظون الجدد، وكان ختامها مشاهد الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان.

آلاف القتلى في العراق وأفغانستان، وكُلفة تكفي لبناء بلد من جديد. لكن ما هدف هذه الحرب من الأساس؟ وهل كانت لواشنطن استراتيجية واضحة؟ وهل تضع هذه الحروب المفتوحة أوزارها؟

آمال العريسي، وضيفها الأستاذ محمد المنشاوي، الكاتب والمحلل السياسي، يُقدمان حصاد عشرين عاما من "الحرب على الإرهاب"، في بعد أمس.

المصدر : الجزيرة

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