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من بودكاست: بعد أمس
علاقات ثنائية|دولي|تركيا

تركيا والإمارات.. أسرار التقارب

ما الذي تغير في السياسة التركية والإماراتية؟

1/9/2021

بشكل مفاجئ، اجتمع مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أعوام من القطيعة في العلاقات التركية الإماراتية.

وجاء اللقاء بعد سلسلة من التغيرات والأزمات تشهدها ولا تزال المنطقة العربية.

تمحور اللقاء بين الجانبين حول الاستثمارات الاقتصادية للإمارات في تركيا حيث تعد أبوظبي أكبر مستثمر عربي على مدار السنوات السابقة.

لكن الاستثمارات وحدها لا تستدعي لقاءً بهذا الحجم يجمع مستشار الأمن القومي الإماراتي بالرئيس التركي، وفق مراقبين.

فما الذي تغير في السياسة التركية والإماراتية؟ وما حاجة الإمارات لتركيا اليوم؟ ولماذا تسعى الإمارات لتحسين علاقاتها في المنطقة العربية وتعزيز فرص المصالحة، تماما كما تسعى تركيا لذلك؟ وما السيناريوهات التي تحيط بمستقبل العلاقة بين تركيا والإمارات؟

الباحث والكاتب السياسي الدكتور حسين جمال من الكويت يجيب على تساؤلات آمال العريسي في هذه الحلقة من بعد أمس.

المصدر : الجزيرة

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