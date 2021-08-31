ومنذ إعلان شركة سبيس إكس عن تعاقدات كبيرة مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أطلت علينا شركتان جديدتان في مجال السياحة الفضائية
من بودكاست: بعد أمس
من كابل.. شهادة صحفي
كيف أصبحت الحياة في كابل الآن؟ وهل تغيرت طالبان؟
31/8/2021
دخلَت حركة طالبان العاصمة الأفغانية في 15 أغسطس الجاري، وسرعان ما بسطت سيطرتها على كابل، التي كانت مركزًا للقوات الغربية ومعظم المتعاونين معها. ليتبدل المشهد سريعا في هذا البلد بعد عقدين من الاحتلال الأمريكي.
فكيف أصبحت الحياة في كابل الآن؟ وهل تغيرت طالبان؟ وما الذي يطمح إليه الأفغان بعد عودة طالبان؟
في هذه الحلقة من بعد أمس، تستضيف آمال العريسي مراسلَ الجزيرة في كابل، أحمد فال ولد الدين، ليُنقل إلينا مشاهداته عن الأوضاع في أفغانستان وملاحظاته على طالبان قبل عقدين واليوم..
المصدر : الجزيرة