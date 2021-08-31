من كابل.. شهادة صحفي

من بودكاست: بعد أمس



دخلَت حركة طالبان العاصمة الأفغانية في 15 أغسطس الجاري، وسرعان ما بسطت سيطرتها على كابل، التي كانت مركزًا للقوات الغربية ومعظم المتعاونين معها. ليتبدل المشهد سريعا في هذا البلد بعد عقدين من الاحتلال الأمريكي.

فكيف أصبحت الحياة في كابل الآن؟ وهل تغيرت طالبان؟ وما الذي يطمح إليه الأفغان بعد عودة طالبان؟

في هذه الحلقة من بعد أمس، تستضيف آمال العريسي مراسلَ الجزيرة في كابل، أحمد فال ولد الدين، ليُنقل إلينا مشاهداته عن الأوضاع في أفغانستان وملاحظاته على طالبان قبل عقدين واليوم..