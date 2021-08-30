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فضاء|تكنولوجيا|العالم

الفضاء.. ناد جديد للأثرياء!

هل أصبح الفضاء وجهة سياحية مفضلة للأثرياء؟

30/8/2021

يبدو أن سوق الفضاء بدأ يأخذ بعدًا جديدًا بعد دخول الشركات الخاصة على قائمة المنافسة.

ومنذ إعلان شركة سبيس إكس عن تعاقدات كبيرة مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أطلت علينا شركتان جديدتان في مجال السياحة الفضائية، حملت كل منهما مديرها في رحلة مثيرة بعيدا عن جاذبية كوكب الأرض. فهل أصبح الفضاء وجهة سياحية مفضلة للأثرياء؟ وهل من تأثير لهذه الرحلات على كوكب الأرض؟

هذه الأسئلة وغيرها تطرحها آمال العريسي على ضيف هذه الحلقة د. خالد العالي، الرئيس التنفيذي السابق في وكالة ناسا الفضائية وعضو لجنة التحكيم في برنامج "نجوم العلوم" في قطر.

المصدر : الجزيرة

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