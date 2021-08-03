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من بودكاست: بعد أمس
جغرافي ومناخي|قضايا وازمات|العالم

كيف يواجه العرب التغير المناخي؟

ما المقصود بالتغير المناخي؟ وماهي مظاهره وأسبابه؟

3/8/2021

حرائق مهولة تجتاح الكثير من الغابات في العالم، وفيضانات جارفة لا تبقي ولا تذر، ودرجات حرارة قياسية في مناطق هي في الأصل باردة ما تسبب في موت المئات من البشر، وجفاف يهدد الأمن المائي والغذائي للمجتمعات. أما ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات فقد ينذر باختفاء جزر ومناطق من اليابسة.

كل هذه المخاطر تزداد حدة كل يوم وبشكل متسارع فاق التوقعات. وفي خضم هذه المعركة التي تخوضها البشرية لا تبدو الدول العربية في منأى عن هذه التهديدات، فهي تدفع الثمن حتى ولو لم تتسبب في تلويث البيئة ورفع مستويات الاحتباس الحراري في الجو، الذي تسبب في ما يسميه العلماء "التغير المناخي".

فما المقصود بالتغير المناخي؟ وماهي مظاهره وأسبابه؟ وما حجم انعكاساته على المنطقة العربية؟ وهل من حلول للحد من التغيرات المناخية؟

في حلقة اليوم من برنامج الجزيرة بعد أمس تناقش آمال العريسي تداعيات التغير المناخي على المنطقة العربية مع البروفيسور أحمد ملاعبة أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية بالجامعة الهاشمية بالأردن.

المصدر : الجزيرة

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