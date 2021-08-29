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احتلال واستعمار|دولي|الولايات المتحدة الأميركية

الاحتلال ومتلازمة الفساد

لماذا فشلت الترليونات المدفوعة لإحلال حكومات إصلاحية وديمقراطية في البلدان المحتلة؟

29/8/2021

أنشأ الاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان حكومات فشلت في إدارة البلاد، في الوقت الذي لم تنجح فيه ترليونات الدولارات التي دفعتها أمريكا في إصلاح البلاد المحتلة، أو القضاء على الفساد الذي ظل ملازماً لحكومات ما بعد الاحتلال.

ومع أن سمت الاحتلال كان متشابهاً في عديد من التجارب لحكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي التي سبقت الاحتلال الأمريكي أو تزامنت معه، كما في دولة مالي، أو في تجربة السلطة الفلسطينية، إلا أن كافة التجارب كانت مليئة بشبهات الفساد وسوء الإدارة.

تستضيف أمال العريس الدكتور لقاء مكي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، ليجيب على تساؤلات مختلفة أهمها لماذا فشلت تجارب استدعاء الاحتلال في عديد من الدول؟ ولماذا فشلت الترليونات المدفوعة لإحلال حكومات إصلاحية وديمقراطية في البلدان المحتلة؟

المصدر : الجزيرة

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