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كوفيد-19|قضايا وازمات|العالم

عام دراسي جديد.. في زمن الكوفيد

ما الذي تغيّر في العملية التعليمية؟ وما حصاد تجربة التعليم عن بعد؟

26/8/2021

في المدارس، ساحات فارغة بلا صخب وصفوف بلا طلاب ومعلمين، منذ أن ضربَت جائحة كورونا العالم.  وأصبح التعليم عن بعد من خلف شاشات الحواسيب والهواتف. مشهدٌ جديد غيّر جوهر العملية التعليمية.

ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، تباينت المقاربات بشأن النموذج التعليمي الأفضل، فيما لا تزال تجربة التعليم خلال أزمة كوفيد تلقي بظلالها على واقع التعليم ومستقبله في العديد من الدول العربية.

فما الذي تغيّر في العملية التعليمية؟ وما حصاد تجربة التعليم عن بعد؟ وما تأثيرها على الطلاب في المنطقة العربية؟ وما هي تحديات عام دراسي جديد في زمن الكوفيد؟

هذه الأسئلة وغيرها تناقشها آمال لعريسي، مع ضيفها الدكتور ذوقان عبيدات، الباحث التربويّ، حيث يستشرفان مستقبل التعليم والطلاب.

المصدر : الجزيرة

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