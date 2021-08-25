مستقبل القوات الأمريكية في العراق

بعد أمس

من بودكاست: بعد أمس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انتهاء "المهام القتالية" للقوات الأمريكية في العراق بحلول نهاية العام الحالي 2021. انسحاب يتزامن مع غرق العراق في مجموعة من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.

فهل القرار الأمريكي انسحاب أم إعادة تموضع؟ وما دلالات توقيته؟ وكيف سيؤثّر على المشهد السياسي الداخلي في العراق؟ وكيف ستتعامل الولايات المتحدة وإيران مع نتائج الانتخابات العراقية إن حصلت؟

آمال العريسي، وضيفها د. عبد الجبار أحمد، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد سابقا، يناقشان تفاصيل الانسحاب الأمريكي وتداعياته على العراق.