بعد عشرين عاما من الاحتلال الأميركي لأفغانستان، بدأت تتضح محصلة هذا الاحتلال الذي فشل في إرساء الاستقرار والحريات وفرض النظام وتحقيق الرخاء الاقتصادي للشعب الأفغاني
من بودكاست: بعد أمس
مستقبل القوات الأمريكية في العراق
هل القرار الأمريكي انسحاب أم إعادة تموضع؟
25/8/2021
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انتهاء "المهام القتالية" للقوات الأمريكية في العراق بحلول نهاية العام الحالي 2021. انسحاب يتزامن مع غرق العراق في مجموعة من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
فهل القرار الأمريكي انسحاب أم إعادة تموضع؟ وما دلالات توقيته؟ وكيف سيؤثّر على المشهد السياسي الداخلي في العراق؟ وكيف ستتعامل الولايات المتحدة وإيران مع نتائج الانتخابات العراقية إن حصلت؟
آمال العريسي، وضيفها د. عبد الجبار أحمد، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد سابقا، يناقشان تفاصيل الانسحاب الأمريكي وتداعياته على العراق.
المصدر : الجزيرة