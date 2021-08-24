أفغانستان.. حصاد 20 عاما من الاحتلال الأميركي

بعد عشرين عاما من الاحتلال الأميركي لأفغانستان، بدأت تتضح محصلة هذا الاحتلال الذي فشل في إرساء الاستقرار والحريات وفرض النظام وتحقيق الرخاء الاقتصادي للشعب الأفغاني.. وفي المقابل، بعيد وصول طالبان للحكم، اتخذت الحركة سريعا خطوات وصفها المراقبون بالإيجابية، وفي مقدمتها إصدار عفو عام والتعهد باحترام الحريات وتشكيل حكومة توافقية.. فهل تنجح طالبان في ما فشلت فيه واشنطن على مدى عقدين؟ وهل تستحق طالبان فرصة في الحكم بعد ظهور مؤشرات على تغير سلوكها؟ هذه الأسئلة وغيرها تناقشها آمال العريسي مع ضيفها الدكتور محمد مكرم البلعاوي، رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط.