البث الحي
من بودكاست: بعد أمس
الدبلوماسية|دولي|أفريقيا

كيف اخترقت إسرائيل إفريقيا؟

ما قصة التغلغل الإسرائيلي  في القارة السمراء؟

2/8/2021


اختراق دبلوماسي تاريخي، هذا باختصار ما حققته إسرائيل في يوليو/تموز الماضي بحصولها على صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي.

هذا الاختراق ليس وليد اللحظة ولا الصدفة بل هو تتويج لمسار طويل ممتد عبر الزمن، مكّن إسرائيل من إقامة علاقات دبلوماسية مع 46 دولة إفريقية من بين 54.

وقد لعب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو دورا كبيرا في هذا الاختراق.

فما قصة التغلغل الإسرائيلي  في القارة السمراء؟ وما معنى أن تحصل إسرائيل على صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي؟ وما تداعيات ذلك على القضية الفلسطينية؟

في حلقة اليوم من بودكاست الجزيرة بعد أمس، تستقبل آمال العريسي الباحث في مركز الجزيرة للدراسات الأستاذ الحواس تقية، لمناقشة أهداف إسرائيل من الحصول على صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي وتداعيات هذه العضوية على موقف إفريقيا من القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة

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