البث الحي
من بودكاست: لحظة
حقوق إنسان|حركات وأحزاب|الولايات المتحدة الأميركية

مسيرة السود الأميركيين من العبودية إلى البيت الأبيض

مسيرة مشرقة دفع الأميركيون الأفارقة فيها الغالي والنفيس من أجل استعادة الحقوق التي أقرها المنتصرون في الحرب الأهلية

19/8/2021


مسيرة مشرقة دفع الأميركيون الأفارقة فيها الغالي والنفيس من أجل استعادة الحقوق التي أقرها المنتصرون في الحرب الأهلية التي كانوا وقودها، وقد كان من أبرز مراحلها "حركة الحقوق المدنية"، التي بدأت بتنظيم صفوفها في منتصف الخمسينات، انطلاقا من نضالهم القانوني ضد الفصل في التعليم لتتصاعد وتيرة مطالبهم مع اعتقال روزا باركس أحد قيادات الحركة، وصولا إلى المقاطعة التي تؤتي ثمارها باعتراف السلطات بعدم دستورية الفصل في الحافلات. يستمر النضال وتتباين خطوطه بين سلمية الدكتور مارتن لوثر كينغ ودعوة العنف على يد مالكوم إكس، اللذان دفعا حياتهما من أجل إنهاء التمييز العنصري، لينتزع السود حقهم بالتصويت بعد مئة عام من الانقلاب عليهم.

بعد ذلك بعقود، وصل الرئيس باراك حسين أوباما البيت الأبيض ليكون أول رئيس من أصل أفريقي. لقد شعر الأميركيون من أصل إفريقي بأن نضالاتهم لم تضع سدى، إلى أن أشعلت حادثة قتل المراهق مارتن حركة احتجاج واسعة، تمخض عنها حركة " حياة السود مهمة".

لم تقف أحداث التمييز والعنف ضد السود، فقد ينزل ملايين الأميركيين إلى الشوارع مرة أخرى في العام 2020 بعد مقتل جورج فلويد خنقا أمام الكاميرات، فهل حصل الأفارقة الأمريكيون على العدالة أخيرا؟ أم أن مسيرتهم ما زالت مستمرة سعيا للمساواة وإنهاء العنصرية؟

سنأخذكم إلى قلب الولايات المتحدة، لنروي لكم حكاية نضال الأفارقة الأمريكيين، في هذه الحلقة من بودكاست لحظة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

اختراع المطبعة وثورة المعرفة

يأتي بها الرحالة الإيطالي ماركو بولو من الصين إلى إيطاليا، تقنية الطباعة البدائية على شكل قوالب، تشكل نقطة تحول تؤسس لنهضة أوروبا، بل تغيير ملامح العلم والمعرفة للأبد

5/8/2021

نكبة لؤلؤ الخليج

يأخذهم البحر بعيدًا في رحلة الربيع، ليحتضن ماؤه الدافئ إرثًا عظيمًا وثقافة وثروة اقتصادية توارثتها الأجيال وتحكي قصة اللؤلؤ الذي غزا العالم بسحره وألقه

25/7/2021

بيت الحكمة.. صرح العلم المفقود

عندما ضاقت جدران القصر العباسي بالكتب، على مدار ثلاثة خلفاء كان أولهم المنصور، أسس هارون الرشيد بيت الحكمة، وبعد أن جاءته المنية واقتتل أبناؤه على الحكم، ازدهر بيت الحكمة كما لم يزدهر من قبل ومن بعد

12/7/2021
المزيد من أعمال مقاومة

رامو غير اللائق بطل فوق العادة

ملاك باستون الآخر

الضحية الأولى والأخيرة

ماذا فعلت الصغيرة في الحرب؟

الأكثر قراءة

الحياة قبل اختراع العراقيين للصابون.. لماذا كان ملوك أوروبا يخشون الاستحمام؟

البابليون القدماء هم من اخترعوا الصابون والأدلة على ذلك هي أوان طينية بابلية مؤرخة في 2800 قبل الميلاد (بيكسابي)

معضلة تواجه طالبان.. الغازي الوحيد الذي لن يخرج من أفغانستان

مقاتلو طالبان أظهروا تعلقهم بالتقنية خلال الأيام الأخيرة (مواقع التواصل)
logo

مقبرة الإمبراطوريات.. حين سحق الأفغان جيوش بريطانيا العظمى

أفغانستان.. طالبان تعد بتشكيل حكومة تشمل نساء واتصالات دولية حثيثة لتنسيق المواقف من الحركة

(الجزيرة)