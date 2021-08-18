من برشلونة إلى باريس.. مغامرة ميسي الجديدة

أي مستقبل ينتظر ليونيل ميسي أشهر لاعب كرة قدم في العالم؟

من بودكاست: بعد أمس

الخامس من أغسطس/ آب عام 2021، تاريخ لن يمحى من ذاكرة محبي الساحر الأرجنتيني اللاعب الأسطورة ليونيل ميسي.

في ذلك اليوم انهار ميسي باكيا، ولم تتمكن جماهير الكامب نو ولا جموع عشاقه حول العالم، من إخفاء حزنهم وحبس دموعهم. فقد كانت لحظة إعلان رحيل "ليو" عن البرسا صادمة بعد 21 عاما قضاها في النادي الكتالوني.

وبعد انضمامه إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، دشن ميسي مرحلة جديدة في مسيرته بدأها بالرقم ثلاثين الذي استهل به حياته الكروية مع البرسا.

فأي مستقبل ينتظر ليونيل ميسي أشهر لاعب كرة قدم في العالم؟ وما الذي حال دون بقائه في البرسا؟ وما تداعيات مغادرة ميسي على النادي الكتالوني؟ وأي مستقبل للكرة الإسبانية من بعده؟

آمال العريسي وضيفها الزميل حفيظ دراجي المعلق والمحلل الرياضي بقنوات بي إن سبورتس يناقشان تأثير رحيل ميسي على البرسا ومستقبل بي إس جي.