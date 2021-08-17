كيف ستحكم طالبان؟

بعد أمس

من بودكاست: بعد أمس

مع اقتراب الموعد النهائي لخروج الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من أفغانستان، البلد المُثقل بالحروب منذ أربعة عقود، تقدّم مقاتلو حركة طالبان بسرعة فائقة للسيطرة على ما تبقّى من مدن وولايات البلد. وكانت آخرها وأهمها العاصمة كابل.

وفي مشهد لفت أنظار العالم، دخلَ مقاتلو طالبان قصر الرئاسة ليعلنوا الانتصار من داخل مكتب الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني، بعد استعادة السيطرة على كابل ومعظم المدن الأفغانية.

فكيف عادت حركة طالبان؟ وما هي مقارباتها لإدارة البلاد؟ وكيف ستكون علاقاتها مع دول الجوار والقوى الكبرى؟

آمال العريسي وضيفها د. سلطان بركات، ​مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، يناقشان مستقبل أفغانستان بعد عودة حركة طالبان.