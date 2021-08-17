البث الحي
من بودكاست: بعد أمس
أزمة أفغانستان|سياسة|أفغانستان

كيف ستحكم طالبان؟

فكيف عادت حركة طالبان؟ وما هي مقارباتها لإدارة البلاد؟

17/8/2021

مع اقتراب الموعد النهائي لخروج الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من أفغانستان، البلد المُثقل بالحروب منذ أربعة عقود، تقدّم مقاتلو حركة طالبان بسرعة فائقة للسيطرة على ما تبقّى من مدن وولايات البلد. وكانت آخرها وأهمها العاصمة كابل.

وفي مشهد لفت أنظار العالم، دخلَ مقاتلو طالبان قصر الرئاسة ليعلنوا الانتصار من داخل مكتب الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني، بعد استعادة السيطرة على كابل ومعظم المدن الأفغانية.

فكيف عادت حركة طالبان؟ وما هي مقارباتها لإدارة البلاد؟ وكيف ستكون علاقاتها مع دول الجوار والقوى الكبرى؟

آمال العريسي وضيفها د. سلطان بركات، ​مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، يناقشان مستقبل أفغانستان بعد عودة حركة طالبان.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

هل طويت صفحة الثورات العربية؟

ألا ينذر ما حدث في تونس بإعادة انتاج نماذج استبداد منتشرة في المنطقة العربية؟ وهل انتهت ثورات الربيع العربي من حيث بدأت أم أن بذورها لا تزال باقية؟

16/8/2021

حدود المغرب والجزائر.. فتح قريب؟

يقترب إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر من ثلاثة عقود. فمنذ عام 1994 والحدود بين البلدين مغلقة أمام جميع أنواع الحركة والمبادلات

15/8/2021
المزيد من أزمة أفغانستان

هل تعود طالبان في ثوب جديد؟

سلام أفغانستان.. متى؟

إطلاق "أخطر سجناء طالبان".. بدء وشيك لمحادثات السلام الأفغانية بين الحركة والحكومة

طالبان تطالب بإطلاق سراح نحو 5 آلاف من عناصرها (رويترز)

الحركة أكدت التزامها باتفاق السلام.. مبعوث باكستاني يلتقي وفد طالبان بالدوحة

حركة طالبان بعثت برسائل طمأنة أنها مصممة على الالتزام بجميع الوعود الواردة في اتفاق الدوحة (الأناضول)
الأكثر قراءة
logo

الزائر نيبيرو يقترب.. هل حانت نهاية الحياة على الأرض حقا؟

أمر قرآني.. مدعي الجنائية الدولية يطالب الأفغان باستحضار آية في سورة المائدة

خان أكد استعداده للعمل مع جميع الأطراف في أفغانستان (رويترز)

غضب على تويتر.. الكلاب الأميركية جلست في مقاعد الطائرة والأفغان تشبثوا بعجلاتها

آلاف من الأفغان كانوا ينتظرون في مطار كابل قبل يومين أملا في الصعود إلى الطائرات المغادرة (الفرنسية)

رئيس المكتب السياسي لطالبان يصل قندهار والحركة تصدر عفوا عاما وتتعهد بعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد الآخرين