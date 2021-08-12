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نزاعات دولية|أخبار|إيران

حرب الناقلات.. إسرائيل تتسلل إلى مضيق هرمز

لماذا تحاول إسرائيل تدويل الهجوم هذه المرّة؟

12/8/2021

اشتعلت أزمة إقليمية جديدة في 29 من يوليو الماضي، بعد هجوم بطائرة مسيّرة استهدف ناقلة النفط "ميرسر ستريت" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

سارعت إسرائيل بتوجيه أصابع الاتهام لإيران التي نفت بشكل قاطع علاقتها بالهجوم، لكن إسرائيل حثّت حلفاءها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على التدخّل لتنسيق ردّ موحد ضد طهران.

يعدّ هذا الهجوم الخامس ضد ناقلات إسرائيلية في مضيق هرمز، وسبقته هجمات أخرى ضد أهداف إسرائيلية، بالتوازي مع هجمات إسرائيلية ضد إيران في الإقليم، فلماذا تحاول إسرائيل تدويل الهجوم هذه المرّة؟ وما علاقة ذلك بالحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت؟ وكيف يمكن أن يؤثّر التصعيد على سير مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟

تحاول حلقة اليوم الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها وتستضيف آمال العريسي الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقًا.

المصدر : الجزيرة

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