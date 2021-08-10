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حكومات|سياسة|لبنان

لبنان.. المخاض الصعب

هل سيتجاوز ميقاتي العقبات التي تعترض طريقه وينقذ لبنان من حافة الانهيار؟ 

10/8/2021

يخوض رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي في بحر من الأزمات التي يتخبط فيها لبنان منذ سنوات. ويواجه ميقاتي تحديات وجودية تهدد البلد.

في الأثناء، يتطلع المعنيون بالشأن اللبناني إلى الصعاب التي تواجه تشكيل الحكومة باعتبارها عقبات تواجه إنقاذ لبنان.

فهل سيتجاوز ميقاتي العقبات التي تعترض طريقه وينقذ لبنان من حافة الانهيار؟

آمال العريسي وضيفها الصحفي اللبناني أمين قمورية يطرحان سيناريوهات مستقبل لبنان.. أنت هل لديك رأي في مستقبل لبنان؟

المصدر : الجزيرة

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