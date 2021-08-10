لبنان.. المخاض الصعب

هل سيتجاوز ميقاتي العقبات التي تعترض طريقه وينقذ لبنان من حافة الانهيار؟

بعد أمس

من بودكاست: بعد أمس

يخوض رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي في بحر من الأزمات التي يتخبط فيها لبنان منذ سنوات. ويواجه ميقاتي تحديات وجودية تهدد البلد.

في الأثناء، يتطلع المعنيون بالشأن اللبناني إلى الصعاب التي تواجه تشكيل الحكومة باعتبارها عقبات تواجه إنقاذ لبنان.

فهل سيتجاوز ميقاتي العقبات التي تعترض طريقه وينقذ لبنان من حافة الانهيار؟

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