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من بودكاست: بعد أمس
كوفيد-19|طب وصحة|العالم

كورونا.. متى الخلاص؟

من ينتصر؛ العالم المتحفز أم الفيروس المتحور؟ ومتى تحسم المعركة؟

1/8/2021

بعد سنتين من استنفار العالم، صحيا، وسياسيا، ما زال فيروس كورونا يقاوم جهود العالم لاحتوائه، ويصر على إيقاع مزيد من الضحايا كل يوم.. تجاوز قتلاه ملايين أربعة، ومصابوه 300 مليون، وما زال يطور أدوات بطشه بأجسام ضحاياه.. وعلى الضفة الأخرى تتناسل اللقاحات وتنتشر مصانعها في قارات العالم المختلفة.. فمن ينتصر؛ العالم المتحفز أم الفيروس المتحور؟ ومتى تحسم المعركة؟ آمال العريسي وضيفها البروفيسور يحيى المكي يناقشان في حلقة اليوم من بعد أمس سيناريوهات رحيل كورونا عن الكرة الأرضية والوقت الذي تحتاجه البشرية للقضاء عليه.. ماذا لديك بالخصوص؟

المصدر : الجزيرة

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