الإسلاموفوبيا الرقمية.. من يمسك بخيوط اللعبة؟

لا تكاد تمر أي حادثة عنف في أي دولة من دول العالم حتى يطفو على سطحها خطاب الكراهية الذي يستهدف المسلمين غالبا.. فهل هناك جهات محددة تحرض على هذا الخطاب؟ وهل ترتبط خوارزميات الذكاء الاصطناعي بصناعة الأفكار المناهضة للإسلام بشكل ممنهج على وسائل التواصل الاجتماعي؟ وهل يمكن للمؤسسات الإسلامية توظيف هذه الوسائل لمواجهة خطاب الكراهية؟ .. هذه الأسئلة وغيرها تطرحها خديجة بن قنة على ضيفها في هذه الحلقة من بعد أمس.. كريم درويش، باحث أول بمعهد قطر لبحوث الحوسبة.