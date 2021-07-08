البث الحي
من بودكاست: بعد أمس
الإسلام والغرب|تكنولوجيا|العالم

الإسلاموفوبيا الرقمية.. من يمسك بخيوط اللعبة؟

هل ترتبط خوارزميات الذكاء الاصطناعي بصناعة الأفكار المناهضة للإسلام بشكل ممنهج على وسائل التواصل الاجتماعي؟

8/7/2021

لا تكاد تمر أي حادثة عنف في أي دولة من دول العالم حتى يطفو على سطحها خطاب الكراهية الذي يستهدف المسلمين غالبا.. فهل هناك جهات محددة تحرض على هذا الخطاب؟ وهل ترتبط خوارزميات الذكاء الاصطناعي بصناعة الأفكار المناهضة للإسلام بشكل ممنهج على وسائل التواصل الاجتماعي؟ وهل يمكن للمؤسسات الإسلامية توظيف هذه الوسائل لمواجهة خطاب الكراهية؟ .. هذه الأسئلة وغيرها تطرحها خديجة بن قنة على ضيفها في هذه الحلقة من بعد أمس.. كريم درويش، باحث أول بمعهد قطر لبحوث الحوسبة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أمريكا وإيران.. اتفاق أم احتراب؟

على امتداد أربعة عقود ونيف تتأرجح العلاقات الأمريكية الإيرانية بين حالتي اللاسلم واللاحرب، وتتغذى من التوترات الإقليمية وتعيش على وقع الأزمات التي لاتنتهي بين الطرفين

7/7/2021

اقتصاد الخوف

اقتصاد الخوف مصطلح ليس جديدا لكنه غير متداول بكثرة، وهو اقتصاد يقوم على توظيف مخاوف وهواجس الإنسان إزاء إقامة المشاريع وتحقيق الأرباح

5/7/2021
المزيد من الإسلام والغرب

الإسلاموفوبيا.. السلالة الفرنسية

الإسلام لا يمر بأزمة.. القرة داغي لماكرون: نشفق على حاكم يعيش شبح حروب دينية بالقرون الوسطى

القره داغي (يمين) وماكرون (الفرنسية)

إيطاليا تحقق في تهديدات ضد عائشة التي اعتنقت الإسلام أثناء اختطافها

عائشة أعلنت أنها اعتنقت الإسلام بإرادتها (رويترز)

"ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا".. برلماني بريطاني يروي تجربة صومه مع المسلمين

بريستو خاض تجربة الصيام لسبعة أيام مشاركة للمسلمين في مدينته بيتبره (مواقع تواصل)
الأكثر قراءة
logo

الشيخ عاطف الإسكيلبلي.. الثائر الذي أعدمه أتاتورك بسبب العمامة

أفغانستان.. طالبان تؤكد سيطرتها على أهم معبر حدودي مع إيران وروسيا تحذّر من التصعيد على حدود طاجيكستان

(الجزيرة)

ما أفضل وقت للنوم ليلا وما الـ6 أمور التي يجب عدم فعلها قبله؟

مصر تكتم أنفاسها.. فماذا يقول الخبراء عن تداعيات ضرب سد النهضة؟

سد النهضة الإثيوبي يهدد حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل (الجزيرة)