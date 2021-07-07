أمريكا وإيران.. اتفاق أم احتراب؟

على امتداد أربعة عقود ونيف تتأرجح العلاقات الأمريكية الإيرانية بين حالتي اللاسلم واللاحرب، وتتغذى من التوترات الإقليمية وتعيش على وقع الأزمات التي لاتنتهي بين الطرفين.

في حلقة مثيرة ومميزة تتناول خديجة بن قنة وضيفها دكتور لقاء مكي باحث أول بمركز الجزيرة للدراسات تاريخ العلاقات بين أمريكا وإيران بأسلوب مبسط وشيق يمنحك خلفية مهمة، ويجيب عن تساؤل مركزي لماذا لم تحدث أي مواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين رغم الخصومة الشديدة طيلة أربعين عاما وأكثر، ولماذا لم تنجح المفاوضات حول الملف النووي الإيراني والعقوبات في إضعاف إيران والحد من نفوذها الإقليمي.

كما تتناول الحلقة السيناريو الأرجح لمستقبل هذه العلاقات في ظل المفاوضات الحالية حول الملف النووي وبعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض وإبراهيم رئيسي إلى الرئاسة في إيران.