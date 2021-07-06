كيف وصل لبنان إلى حافة الإفلاس؟

يمر لبنان بأزمة اقتصادية خطيرة يجعله على بوابة الإفلاس أو الحرب الداخلية، في حين لم تنجح كافة المبادرات الدولية في حل الأزمة السياسية والاقتصادية اللبنانية نتيجة تغول الفساد في الدولة حتى أصبح أقوى من الدولة، ونتيجة المشروطية السياسية للدول والمؤسسات الدولية المانحة.

وفي الوقت الذي أضحى فيه اللبنانيون لا يجدون السلع الاستهلاكية في السوق ارتفعت نسب البطالة والفقر والفساد وانهارت أسعار صرف الليرة اللبنانية، فكيف وصلت الأوضاع الاقتصادية في لبنان إلى طريق مسدود؟ وما دور النخبة السياسية والاقتصادية اللبنانية في ذلك؟ وكيف يمكن الخروج من الأزمة؟ وما دور المبادرات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والنقدية العالمية في تعميق الأزمة أو حلها؟ استمع للحكاية في بعد أمس من بودكاست الجزيرة.