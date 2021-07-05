البث الحي
من بودكاست: بعد أمس
اجتماعي|اقتصاد|العالم

اقتصاد الخوف

ما المقصود من اقتصاد الخوف؟

5/7/2021

اقتصاد الخوف مصطلح ليس جديدا لكنه غير متداول بكثرة، وهو اقتصاد يقوم على توظيف مخاوف وهواجس الإنسان إزاء إقامة المشاريع وتحقيق الأرباح، وهو سلوك تنتهجه كبرى الشركات متعددة الجنسيات عبر العالم، وتتوسع فيه في أوقات الأزمات مثل الأزمة الصحية الحالية مع جائحة كورونا.

وحتى القوى الكبرى بدورها لم تتخلف عن استغلال مخاوف البشر من المستقبل فقامت بتوظيف ذلك لتفكيك المجتمعات والدول باسم محاربة الإرهاب تارة وباسم استعادة الشرعية أو مواجهة الشر تارة أخرى .

فما المقصود من اقتصاد الخوف؟ ومتى بدأ استعماله؟ ومن طرف من؟ وما مصلحة الدول والشركات الكبرى في الاستثمار في الهلع؟ وهل  يعد اقتصاد الخوف كله شرا أم منه ما ينفع الناس؟

حلقة جميلة تجمع بين العمق والمتعة مع خديجة بن قنة وضيفها الباحث الاقتصادي يونس الكريم من ستراسبورغ في حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس.

المصدر : الجزيرة

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