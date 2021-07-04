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كوفيد-19|دولي|العالم

دبلوماسية اللقاح.. القوة الناعمة

ما هي "دبلوماسية اللقاح"؟ ومن هم اللاعبون الرئيسيون فيها؟

4/7/2021

تسعى الدول الرائدة في تصنيع وتوزيع لقاحات كوفيد 19 لجميع أنحاء العالم إلى تعزيز نفوذها ومكانتها في إطار ما بات يعرف بـ "دبلوماسية اللقاح". فقد أصبحت دبلوماسية اللقاح، شكلا من أشكال القوة الناعمة التي تمكن الدول من تحقيق مصالح سياسية واقتصادية واستراتيجية.

كما تأتي دبلوماسية اللقاح في ظل بيئة دولية تتسم بالتنافس والصراع خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

فما هي "دبلوماسية اللقاح"؟ ومن هم اللاعبون الرئيسيون فيها؟ وهل ترسم دبلوماسية اللقاح ملامح النظام العالمي الجديد؟

ضيف الحلقة د.محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا.

المصدر : الجزيرة

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