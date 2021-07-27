البث الحي
من بودكاست: بعد أمس
قروض وديون|اقتصاد|العالم

دوامة القروض.. المخاطر والحلول

متى يصبح الاقتراض مشكلة ومتى يكون حلا؟

27/7/2021

تحلمون بعطلة خارج البلاد؟ ترغبون في تجديد السيّارة؟ أو شراء حاسوب جديد؟ اختاروا القرض الأنسب لكم بكبسة زر.. هكذا تتفنّن البنوك والشركات المالية في الترويج للقروض، بشروط مريحة وتسهيلات تُغري الناس بشراء ما ينقصهم وما لا ينقصهم.

قد يكون الهدف من القرض ضروريا مثل شراء بيت، لكن، قد تصبح ضحية لعبة الإغراء التي تمارسها شركات القروض مع الأفراد، حيث أنها عملة ذات وجهين. فمقابل ما توفره من وقت، وما تلبّيه من حاجيات ملحة، فإنها قد تُحول حياة بعض المقترضين إلى جحيم.

فمتى يصبح الاقتراض مشكلة ومتى يكون حلا؟ وما هي وضعية الأسر العربية مع الميل السريع لاستهلاك القروض؟ وماهي طرق الاقتراض الآمن؟

حوار شيق لخديجة بن قنة مع الدكتور صلاح الجمياز استشاري السلوك الاستهلاكي والاقتصاديات من الكويت، حول سبل تدبير استهلاك القروض.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

الحياة خارج النمط الاستهلاكي "minimalism"

في هذه الحلقة من “بعد أمس” تفتح خديجة بن قنة ملفا جديدا، وتبحث مع ضيفها، الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني، مسألة الـ “minimalism” أو “الحياة بالحد الأدنى”

25/7/2021

حروب موانئ المتوسط

البحر الأبيض المتوسط… بحر تناوب على الإبحار فيه القراصنة والغزاة والتجار والمغامرون والمهاجرون واللاجئون..

19/7/2021
المزيد من قروض وديون

لتعويض تراجع إيرادات النفط.. السعودية تبدأ تسويق سندات دولارية

السعودية رفعت الرياض سقف الدين إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي (رويترز)

لماذا رفضت مصر تمويلا جديدا من صندوق النقد؟

عامر قال إن مصر أصبحت قادرة على تجنب الصدمات (رويترز)

وزير: السودان يؤجل رفع الدعم عن الوقود

إلغاء الدعم عن الوقود مسألة شديدة الحساسية في السودان (الجزيرة-أرشيف)

وزير المالية السوداني: اتفاق على الإعفاء من الديون والموازنة يمولها الأصدقاء

البدوي قال إن الحكومة الانتقالية قدمت عشرين مشروعا للتمويل في الموازنة القادمة تشمل الكهرباء والماء والمواصلات (الجزيرة)
الأكثر قراءة

تاريخ الانقلابات العسكرية في الإسلام.. إهدار الشرعية الدستورية سببا والموت في السجن مصيرا

تونس.. تعطيل العمل الحكومي يومين وحظر تجول لمدة شهر ودعوات حزبية لوضع خارطة طريق وواشنطن تراقب

الرئيس سعيد قرر أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها (الأناضول)
logo

هارب من الموت.. ماذا شاهد الجغرافي والرحالة ياقوت الحموي في هجوم التتار؟

نصفها عربي.. هذه انقلابات شهر يوليو عبر العالم

عبد السلام عارف (يسار) وإلى جانبه أحمد حسن البكر (غيتي)