دوامة القروض.. المخاطر والحلول

من بودكاست: بعد أمس

تحلمون بعطلة خارج البلاد؟ ترغبون في تجديد السيّارة؟ أو شراء حاسوب جديد؟ اختاروا القرض الأنسب لكم بكبسة زر.. هكذا تتفنّن البنوك والشركات المالية في الترويج للقروض، بشروط مريحة وتسهيلات تُغري الناس بشراء ما ينقصهم وما لا ينقصهم.

قد يكون الهدف من القرض ضروريا مثل شراء بيت، لكن، قد تصبح ضحية لعبة الإغراء التي تمارسها شركات القروض مع الأفراد، حيث أنها عملة ذات وجهين. فمقابل ما توفره من وقت، وما تلبّيه من حاجيات ملحة، فإنها قد تُحول حياة بعض المقترضين إلى جحيم.

فمتى يصبح الاقتراض مشكلة ومتى يكون حلا؟ وما هي وضعية الأسر العربية مع الميل السريع لاستهلاك القروض؟ وماهي طرق الاقتراض الآمن؟

حوار شيق لخديجة بن قنة مع الدكتور صلاح الجمياز استشاري السلوك الاستهلاكي والاقتصاديات من الكويت، حول سبل تدبير استهلاك القروض.