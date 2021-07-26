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من بودكاست: بعد أمس
نفسي|صحة|العالم

كيف تنجو بنفسك من عالم مكتئب؟

كيف يمكننا أن ننجو من خطر الاكتئاب؟

26/7/2021

300 مليون شخص من كل الأعمار يصابون سنوياً بالاكتئاب، حسب منظمة الصحة العالمية. حصيلة تضاف إلى ملايين لم يتلقوا العلاج المناسب من قبل وعانوا من الاكتئاب. ومع تزايد الأرقام بدلا من تناقصها في عالمنا، تثور عدة تساؤلات من بينها، لماذا يزداد العالم اكتئابا؟ وكيف يمكننا أن ننجو من خطر الاكتئاب؟

خديجة بن قنة وضيفتها الأخصائية النفسية شفاء عبيد تناقشان الموضوع بتفاصيله.

المصدر : الجزيرة

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