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من بودكاست: بعد أمس
اقتصادي|أخبار

الحياة خارج النمط الاستهلاكي "minimalism"

في رحلة فلسفية شيقة وبتمرين فكري مبسط وسلس، تناقش خديجة وضيفها مستقبل هذه النزعة الاستهلاكية الجديدة

25/7/2021

في هذه الحلقة من "بعد أمس" تفتح خديجة بن قنة ملفا جديدا، وتبحث مع ضيفها، الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني، مسألة الـ "minimalism" أو "الحياة بالحد الأدنى"، خارج النمط الإستهلاكي المعتاد، كفلسفة ونزعة تدعو إلى الحياة بقدر أقل من الأشياء لكن بشكل أفضل، وجاءت تلك النزعة رفضا لسيادة ثقافة الاستهلاك والمزيد من الاستهلاك القهري التي تطبع الحياة المعاصرة. وفي رحلة فلسفية شيقة وبتمرين فكري مبسط وسلس، تناقش خديجة وضيفها مستقبل هذه النزعة الاستهلاكية الجديدة حتى في المجتمعات الفقيرة، وهل يمكن أن تشكل "نموذج حياة" بديلا عن الاستهلاكية النمطية، ودور الثقافات غير الغربية في تعزيز هذا الاتجاه.

المصدر : الجزيرة

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