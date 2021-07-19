حروب موانئ المتوسط

من بودكاست: بعد أمس

البحر الأبيض المتوسط… بحر تناوب على الإبحار فيه القراصنة والغزاة والتجار والمغامرون والمهاجرون واللاجئون..

اعتبرت مضايقه أبوابا مفتوحة نحو بقية العالم، وبعضها مثل جبل طارق اعتُبر نهاية العالم في بعض الكتب القديمة.

تطل على البحر المتوسط ثلاث قارات و22 بلدا، وموانئ كثيرة.

وبينما تتركز الأنظار على الصراع المعلن في شرق المتوسط، حول الطاقة والأرض والنفوذ هناك، تجري في غرب المتوسط حرب صامتة حول الموانئ.

فما أهمية امتلاك موانئ كبرى على ضفتي المتوسط؟ وما هي خلفيات سباق الموانئ بين دول غرب المتوسط: الجزائر والمغرب وإسبانيا؟ هل نحن أمام حرب موانئ؟ وهل سيفاقم التنافس التوتر بين البلدين الجارين المغرب والجزائر أم يؤدي إلى اتفاقهما بعد خلاف طويل؟

هذه الأسئلة وغيرها تناقشها خديجة بن قنة مع ضيفها في هذه الحلقة من بعد أمس الخبير الاستراتيجي اللبناني، رياض عيد.