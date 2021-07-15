هل تعود طالبان في ثوب جديد؟

هل تعود حركة طالبان لحكم أفغانستان بعد عشرين سنة من الاحتلال الأمريكي؟

تزحف قوات حركة طالبان مستولية على بلدات ومديريات أفغانية منذ بدء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وتبعث برسائل الطمأنة السياسية إلى جيران أفغانستان، ما يشي بعودتها فاعلا على الساحة الأفغانية، فهل تعود حركة طالبان لحكم أفغانستان بعد عشرين سنة من الاحتلال الأمريكي؟

خديجة وضيفها ناصر شديد مراسل الجزيرة في كابل يستعرضان خريطة العودة الطالبانية ويقرآن تداعياتها السياسية والأمنية.. في هذه الحلقة من بعد أمس نبسط الملف الأفغاني.. فهلا شاركتنا رأيك؟