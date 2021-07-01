هل وجد العلماء علاجا للسرطان؟

هل وجد العلماء علاجا للمرض الخبيث؟ هذا هو التساؤل المثار حاليا بعد إعلان فريق من الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة عالم المناعة الجزائري طه مرغوب التوصل إلى علاج نوع من أنواع السرطانات يسمح بالقضاء على الخلايا الخبيثة. ويقوم هذا الاكتشاف على العلاج المناعي من خلال إخراج الخلايا المختبئة ويعجز الجهاز المناعي عن قتلها، فيقوم هذا الدواء المسمى تقنيا، "تيم فور"، بتعزيز الجهاز المناعي لقتل هذه الخلايا السرطانية التي تفلت من الأدوية وتختبئ في التجاويف.

في حلقة شيقة يشرح البروفيسور طه مرغوب مع خديجة بن قنة مضمون هذا الاكتشاف الطبي وأهميته في مسار القضاء على السرطان، كما يروي تجربته الخاصة في عالم البحث العلمي في مجال محاربة الداء الخبيث الذي يهدد حياة الملايين من البشر وإمكانية تحوله إلى مجرد مرض مزمن كالسكري وارتفاع ضغط الدم..

للمزيد استمعوا للقصة في حلقة اليوم من بودكاست الجزيرة بعد أمس.