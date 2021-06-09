انتخابات الجزائر.. هل تحقق القطيعة؟

ما الأدوار المرتقبة للبرلمان الجديد في ظل حكم الرئيس عبد المجيد تبون؟

بعد أمس

من بودكاست: بعد أمس

تعقد الانتخابات البرلمانية في الجزائر في ظل انقسام سياسي ومجتمعي بين قوى سياسية مشاركة وأخرى مقاطعة بحجة غياب شروط النزاهة والشفافية. بينما عبرت قطاعات واسعة جدا من الحراك الشعبي عن رفضها لهذه الانتخابات.

في المقابل يراهن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على مؤسسة تشريعية جديدة تكون لبنة في مشروعه المسمى "الجزائر الجديدة" ويكون فيها البرلمان دعامة أساسية لحكمه.

فما هي أهمية هذه الانتخابات؟ وكيف تبدو الخارطة السياسية والانتخابية؟ وما الأدوار المرتقبة للبرلمان الجديد في ظل حكم الرئيس عبد المجيد تبون؟

ضيف الحلقة الأستاذ الحواس تقية الباحث في مركز الجزيرة للدراسات.