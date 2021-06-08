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انتخابات واستفتاءات|سياسة|إيران

إيران.. انتخابات على إيقاع الأزمات

كيف يبدو المشهد السياسي الإيراني قبل الانتخابات الرئاسية؟

8/6/2021

تُجري إيران الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في 18 حزيران/يونيو الجاري، لاختيار خلف الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي لا يحق له دستوريا الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين. ومن أصل أكثر من 500 مترشحا، صادق مجلس صيانة الدستور على أسماء سبعة فقط، من بينهم خمسة من المحافظين.

واستبعد المجلس مرشحين بارزين مثل المحافظ المعتدل علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى والمحافظ محمود أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة بين 2005 و2013 والإصلاحي إسحاق جهانغيري، النائب الأول لروحاني.

وتشير استطلاعات الرأي الرسمية إلى أن نسبة المشاركة الشعبية قد تنخفض إلى 30 بالمئة في ظل دعوات لمقاطعة التصويت.

فكيف يبدو المشهد السياسي الإيراني قبل الانتخابات الرئاسية؟ وأي المرشحين أوفر حظا؟ وما التداعيات المحتملة لنتائج الانتخابات على مسار مفاوضات فيينا وسياسات إيران الإقليمية؟

ضيفة الحلقة د.فاطمة الصمادي الباحثة الأولى المتخصصة في الشأن الإيراني بمركز الجزيرة للدراسات.

المصدر : الجزيرة

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