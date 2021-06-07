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من بودكاست: بعد أمس
حضارات|وثائقية|فلسطين

فلسطين 1920.. ما لم يُحك

ما الذي حدث بين عامي 1920 و1948 وغيّر وجه فلسطين؟

7/6/2021

منذ مائة عام، كانت فلسطين تعيش على إيقاع تقدم اقتصادي وثقافي لا مثيل له في المنطقة العربية آنذاك. قبل أن يهدم المشروع الصهيوني أركان ما بناه الفلسطينيون، وما زرعوه في أرضهم، ويقوم بمحو تاريخ البلاد وأهلها.

وجاء الفيلم الوثائقي "فلسطين 1920" الذي أنتجته "الجزيرة الوثائقية"، ليكشف جوانب غامضة ومجهولة من عملية محو تاريخ فلسطين قبل النكبة.

فلماذا اختار المخرج عام 1920 ليُلقي عليه الضوء؟ وما أهميته في تاريخ فلسطين المعاصر؟ وما الذي حدث بين عامي 1920 و1948 وغيّر وجه فلسطين؟

حوار شيق وذو شجون في "بعد أمس" بين المخرج أشرف المشهراوي مخرج "فلسطين 1920″، وخديجة بن قنة.

المصدر : الجزيرة

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