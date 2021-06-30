السودان.. نحو انفصال جديد؟

من بودكاست: بعد أمس

تناقش الحلقة تداعيات إصدار رئيس مجلس السيادة السوداني لمرسوم يمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتيا، على وحدة السودان في ظل تنامي المطالب المناطقية، وتتساءل عن مستقبل هذه المتوالية من الانفصال (جنوب السودان) والحكم الذاتي.

كما تناقش إن كان مجلس السيادة في المرحلة الانتقالية مخولا باتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية التي تهم وحدة الدولة، والتي عادة ما تكون من صلاحيات مؤسسات تحوز شرعية شعبية في ظروف عادية وليس انتقالية.

استمع للحكاية في هذه الحلقة من بعد أمس في بودكاست الجزيرة، مع خديجة بن قنة وضيفها يوسف الجلال، الكاتب والباحث السوداني.