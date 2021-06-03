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حكومات|سياسة|فلسطين

السلطة الفلسطينية في مفترق الطرق

هل تعتقد أن أمام الرئيس محمود عباس فرصة حقيقية؟

3/6/2021

طرحت الحملة الإسرائيلية الأخيرة على غزة وما صاحبها من تطور في أداء المقاومة الفلسطينية أسئلة كثيرة عن مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية وخياراتها في التعامل مع الداخل الفلسطيني، ومع المحتل الإسرائيلي.. خديجة وضيفها الدكتور إبراهيم فريحات يحللان المشهد الفلسطيني، ويقرآن سيناريوهات مستقبل السلطة.. هل تعتقد أن أمام الرئيس محمود عباس فرصة حقيقية؟

المصدر : الجزيرة

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