السلطة الفلسطينية في مفترق الطرق

طرحت الحملة الإسرائيلية الأخيرة على غزة وما صاحبها من تطور في أداء المقاومة الفلسطينية أسئلة كثيرة عن مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية وخياراتها في التعامل مع الداخل الفلسطيني، ومع المحتل الإسرائيلي.. خديجة وضيفها الدكتور إبراهيم فريحات يحللان المشهد الفلسطيني، ويقرآن سيناريوهات مستقبل السلطة.. هل تعتقد أن أمام الرئيس محمود عباس فرصة حقيقية؟