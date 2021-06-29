البث الحي
من بودكاست: بعد أمس
استثمار|اقتصاد|تونس

الفرص في زمن الكورونا

ما هي قصة محمد طرابلسي؟ وكيف حول نقمة كورونا إلى فرصة ونعمة؟

29/6/2021

محمد طرابلسي، شاب تونسي قلبت كورونا حياته رأسا على عقب وضربت مشروعه الاستثماري في مقتل.

ولأن الأزمة تلد الهمة كما يقال، فقد حوّل محمد المحنة إلى منحة، وفتحت كورونا عيناه على آفاق وحلول جديدة لتجاوز الأزمة. وتمكن في ظل الإغلاق الشامل من إيجاد الحلول وتحقيق الأرباح وتوسيع مشروعه أكثر مما كان يتوقع.

فما هي قصة محمد طرابلسي؟ وكيف حول نقمة كورونا إلى فرصة ونعمة؟ وكيف يمكن للدول العربية تجاوز الركود الاقتصادي الحالي؟

الحكاية كاملة يرويها صاحبها محمد  طرابلسي لخديجة بن قنة ويعلق عليها دكتور ناصر سليمان أستاذ الاقتصاد من الجزائر في حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من استثمار

واشنطن تعيد دفعة جديدة من الأموال الماليزية المنهوبة

نهب أموال صندوق التنمية الماليزي وصف بأنه أكبر فضيحة فساد في العالم (رويترز)

كيف تدخر المال خلال المواسم والأعياد؟ أجوبة ونصائح الخبراء

موسم الأعياد والعطل يرتبط بإنفاق الكثير من الأموال في المأكولات وشراء الهدايا (غيتي)

العصر الذهبي لتركيا بأفريقيا.. كم حجم الصادرات والاستثمارات وأين تتركز؟

أكثر من 21 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين تركيا وأفريقيا (غيتي)

العراق يلوذ بشركة ألمانية لحل أزمة الكهرباء

رئيس وزراء العراق: سيمنس شريك رئيسي لتحديث شبكة الكهرباء في البلاد (رويترز)
الأكثر قراءة

مزايا النظام الغذائي العسكري.. خطة إنقاذ عاجلة لخسارة الوزن قبل المناسبات

مزايا النظام العسكري على المدى القصير مفيدة بصورة واضحة في فقدان الوزن (غيتي)
logo

حين احتلت بريطانيا القدس وأجبرت المصريين على قتال الأتراك

لبنان.. استنفار أمني للتصدي للإخلال بالأمن والحكومة ترفع أسعار المحروقات

الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني قال إن المجلس ناقش في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد (الجزيرة)

جبهة تيغراي: سيطرنا بالكامل على عاصمة الإقليم ونلاحق القوات الإثيوبية

(الجزيرة)