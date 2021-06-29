الفرص في زمن الكورونا

ما هي قصة محمد طرابلسي؟ وكيف حول نقمة كورونا إلى فرصة ونعمة؟

بعد أمس

من بودكاست: بعد أمس

محمد طرابلسي، شاب تونسي قلبت كورونا حياته رأسا على عقب وضربت مشروعه الاستثماري في مقتل.

ولأن الأزمة تلد الهمة كما يقال، فقد حوّل محمد المحنة إلى منحة، وفتحت كورونا عيناه على آفاق وحلول جديدة لتجاوز الأزمة. وتمكن في ظل الإغلاق الشامل من إيجاد الحلول وتحقيق الأرباح وتوسيع مشروعه أكثر مما كان يتوقع.

فما هي قصة محمد طرابلسي؟ وكيف حول نقمة كورونا إلى فرصة ونعمة؟ وكيف يمكن للدول العربية تجاوز الركود الاقتصادي الحالي؟

الحكاية كاملة يرويها صاحبها محمد طرابلسي لخديجة بن قنة ويعلق عليها دكتور ناصر سليمان أستاذ الاقتصاد من الجزائر في حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس.