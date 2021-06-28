كيف تمت عسكرة الحياة المدنية في العالم العربي؟

من بودكاست: بعد أمس

استطاعت الكثير من المؤسسات العسكرية العربية على مدى عقود التغلغل في الحياة المدنية، واختلت بذلك العلاقات المدنية العسكرية لصالح المؤسسة العسكرية في عدد من دول العالم العربي، وهو ما أصبح يوصف بـ «العسكرة» والتي يتفاوت حجمها ومستوياتها من دولة إلى أخرى، لكنها تظل لصيقة بالأنظمة غير الديمقراطية.

فما المقصود بالعسكرة؟ ما أسبابها ومظاهرها؟ وكيف تغلغلت الكثير من الجيوش العربية في مفاصل الحياة المدنية؟

خديجة بن قنة، وضيفها في هذه الحلقة من «بعد أمس»، البروفيسور إبراهيم اسعيدي، أستاذ الدبلوماسية والدراسات الدفاعية بجامعة قطر، يناقشان هذه الأسئلة وغيرها.