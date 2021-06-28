البث الحي
من بودكاست: بعد أمس
عسكري واستراتيجي|سياسة|العالم العربي

كيف تمت عسكرة الحياة المدنية في العالم العربي؟

كيف تغلغلت الكثير من الجيوش العربية في مفاصل الحياة المدنية؟

28/6/2021

استطاعت الكثير من المؤسسات العسكرية العربية على مدى عقود التغلغل في الحياة المدنية، واختلت بذلك العلاقات المدنية العسكرية لصالح المؤسسة العسكرية في عدد من دول العالم العربي، وهو ما أصبح يوصف بـ «العسكرة» والتي يتفاوت حجمها ومستوياتها من دولة إلى أخرى، لكنها تظل لصيقة بالأنظمة غير الديمقراطية.

فما المقصود بالعسكرة؟ ما أسبابها ومظاهرها؟ وكيف تغلغلت الكثير من الجيوش العربية في مفاصل الحياة المدنية؟

خديجة بن قنة، وضيفها في هذه الحلقة من «بعد أمس»، البروفيسور إبراهيم اسعيدي، أستاذ الدبلوماسية والدراسات الدفاعية بجامعة قطر، يناقشان هذه الأسئلة وغيرها.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من عسكري واستراتيجي

إيران تستنكر وفصائل مسلحة تتوعد.. غارات أميركية بالعراق وسوريا والبنتاغون يكشف الأهداف والأسباب

الغارات الأميركية على أهداف عراقية وسورية نفذتها طائرات &#34;إف-15 و&#34;إف-16&#34;(رويترز)

فرنسا في مالي.. إعادة تموقع بعد الفشل

” مكالمات التحذير”..وصفة استخبارية إسرائيلية لإرباك غزة

طفل يجر شقيقه على عربة قرب مبنى مهدم في غزة (رويترز)

مراحل تطويرها وقدراتها وتقنياتها في تضليل القبة الحديدية.. 7 أسئلة وأجوبتها عن صواريخ كتائب القسام

الأكثر قراءة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم يوميا؟

مزايا النظام الغذائي العسكري.. خطة إنقاذ عاجلة لخسارة الوزن قبل المناسبات

مزايا النظام العسكري على المدى القصير مفيدة بصورة واضحة في فقدان الوزن (غيتي)

إسهام السود في التاريخ الإسلامي.. فاوضوا الروم باسم الإسلام وقلبوا مزاج مصر العلمي والسياسي ومهّد الجاحظ لثورتهم بالعراق

logo

من سبتة إلى بروكسل.. ماذا وراء الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا؟