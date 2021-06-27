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اتحادات ونقابات|دولي|أوروبا

مسيرة أوروبا إلى الاتحاد

هل يصمد الاتحاد الأوروبي بعد ضربة الانفصال وصعود اليمين الأوروبي في أكثر من دولة أم هذه بدايات النهاية؟

27/6/2021

البدايات:

لم يكن جاك مونيه تاجر الكونياك والسياسي يعلم أن فكرته ستؤخذ بعين الاعتبار، وتصبح واقعًا، فكرة طرحها مونيه، وأيدها فرويد وأينشتاين وعموم المثقفين في أوروبا، وكتبها كودينهوف، لتروي مسيرة القارة العجوز من عقود الدم والنار، إلى عقود من التعاون والسلم والتكامل.

الإرهاصات:

لم يلقِ المنتصرون في الحرب العالمية الأولى بالًا لفكرة مونيه، فقد كانوا منشغلين باقتسام الغنائم الألمانية بعد الحرب وصياغة معاهدة فرساي، لكن بعد الحرب العالمية الثانية أدرك الجزء الغربي من القارة العجوز ضرورة العمل المشترك لوقف التمدد الشيوعي، فكان إنشاء مجموعة الفحم والحديد الأوروبية نقطة الانطلاق لتأسيس الحلم الأوروبي بالوحدة والتكامل.

التأسيس:

المكان مدينة ماسترخت، والزمان العام 1992، والحكاية أبطالها أوربيون، يؤسسون لوحدة تراكمت جهودها لأكثر من أربعة عقود، لتبدأ حكاية أخرى عن قصة إتحاد عصفت به أزمات وتعرض لضربات لكنه ما زال يقاوم، هل يصمد الاتحاد الأوروبي بعد ضربة الانفصال وصعود اليمين الأوروبي في أكثر من دولة أم هذه بدايات النهاية؟ بودكاست لحظة يروي حكايتين: حكاية التأسيس وحكاية الإتحاد.

المصدر : الجزيرة

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