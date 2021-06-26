قمة الناتو.. إعلان الحرب الباردة؟

خديجة وضيفها الدكتور لقاء مكي يناقشان في حلقة بعد أمس بوادر الصراع الجديد على قيادة العالم وانعكاسه على المنطقة العربية

أعادت قمة حلف شمال الأطلسي "نيتو" تعريف التحديات التي تواجه أمريكا وأوروبا لتنحصر في "الأنظمة الدكتاتورية" ممثلة في روسيا والصين.. وبحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، شدد الأمين العام للحلف على ضرورة وحدة أمريكا وأوروبا لمواجهة التحدي الجديد.. خديجة وضيفها الدكتور لقاء مكي يناقشان في حلقة بعد أمس بوادر الصراع الجديد على قيادة العالم وانعكاسه على المنطقة العربية.. فهل ترى أن العرب معنيون بهذا الصراع؟