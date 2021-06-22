سيدة بألف مقاتل

هنا تذكرنا المرأة مرة أخرى أن لها أماكن أخرى تبدع فيها وتحدث فرقًا، وهنا برعت هيريرا في قيادة المعارك

بيترا هيريرا، اسم يعرفه كل مكسيكي، ويتغنى به، أمرأة بألف رجل حملت هموم شعبها وشاركت في الدفاع عن حقه في اختيار رئيسه وتقرير مصيره.

هنا تذكرنا المرأة مرة أخرى أن لها أماكن أخرى تبدع فيها وتحدث فرقًا، وهنا برعت هيريرا في قيادة المعارك، ولم يثنها عدم الاعتراف بها، بل زادها إصرارًا على النيل من خصوم الشعب والنضال لآخر نفس.

فكان لها ما أرادت: المجد وحرية شعبها، وخلود اسمها في التراث والثقافة والتكريم بعد الموت، في حكاية فريدة أخرى من حكايات الحرب التي لا تنتهي، يرويها لنا أسعد طه.

لا تضيعوا هذه الحكاية ففيها الكثير من العبر..