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حكومات|سياسة|إسرائيل

الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. كم تعيش؟

من هو رئيس الحكومة الجديدة نفتالي بينت؟

22/6/2021

تتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من مزيج من الأحزاب السياسية التي ليس لديها كثير من القواسم المشتركة.. فالائتلاف يمتد من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، ويضم لأول مرة حزبا عربيا ممثلا في القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

في الأثناء، تثار تساؤلات كثيرة حول إمكانية استمرار هذه الحكومة في ظل التناقضات والانقسامات التي تعيشها داخلياً..

فمن هو رئيس الحكومة الجديدة نفتالي بينت؟ ومن هم أبرز أعضاء حكومته؟ وهل تصمد حكومة بينت أمام التحديات الداخلية والخارجية؟ وأي دور للقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس فيها؟

ضيف الحلقة الأستاذ محمد المجادلة الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة

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