حروب البذور.. القصة كاملة

أصبحت البذور سلاحا استراتيجيا تتنافس دول وشركات عالمية كبرى على احتكاره في ما بات يعرف اليوم بـ"حرب البذور"

بعد أمس

من بودكاست: بعد أمس

تحرص بنوك البذور حول العالم منذ عقود على حماية البذور الأصلية. لكن البذور المعدلة جينيا اكتسحت مزارع الأرض مما أدى إلى اختفاء أصناف كثيرة من البذور الأصلية. كما أصبحت البذور سلاحا استراتيجيا تتنافس دول وشركات عالمية كبرى على احتكاره في ما بات يعرف اليوم بـ"حرب البذور".

فما قصة هذه الحرب؟ وما تداعياتها على الأمن الغذائي العالمي؟ وكيف يمكن إنقاذ البذور الأصلية والحد من فقدان التنوع البيولوجي حماية للأجيال القادمة؟

ضيف الحلقة الدكتور مبارك بن ناصر المختص في المجال الفلاحي ومدير عام البنك الوطني للجينات في تونس.