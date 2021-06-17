الأزمة المغربية الإسبانية.. إلى أين؟

بعد أمس

من بودكاست: بعد أمس

ليست الأزمة الحالية بين المغرب وإسبانيا الأولى في تاريخ البلدين الجارين، لكنها الأقوى منذ عقود.

إذ تسبب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في إشعال فتيل أزمة لا تنفك تتفاقم عبر مظاهر تصعيد غير مسبوقة.

فما دلالة زيارة ابراهيم غالي لإسبانيا؟ ولماذا أغضبت المغرب؟ وما هي تداعيات الأزمة على البلدين؟ وما احتمالات انفراج هذه الأزمة؟

الزميل أيمن الزبير مراسل الجزيرة في مدريد يحلل الوضع في حوار شيّق مع آمال العريسي.