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من بودكاست: بعد أمس
علاقات ثنائية|دولي|مغرب

الأزمة المغربية الإسبانية.. إلى أين؟

ما دلالة زيارة ابراهيم غالي لإسبانيا؟

17/6/2021

ليست الأزمة الحالية بين المغرب وإسبانيا الأولى في تاريخ البلدين الجارين، لكنها الأقوى منذ عقود.

إذ تسبب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في إشعال فتيل أزمة لا تنفك تتفاقم عبر مظاهر تصعيد غير مسبوقة.

فما دلالة زيارة ابراهيم غالي لإسبانيا؟ ولماذا أغضبت المغرب؟ وما هي تداعيات الأزمة على البلدين؟ وما احتمالات انفراج هذه الأزمة؟

الزميل أيمن الزبير مراسل الجزيرة في مدريد يحلل الوضع في حوار شيّق مع آمال العريسي.

المصدر : الجزيرة

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