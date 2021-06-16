البث الحي
من بودكاست: لحظة
انتفاضة الأقصى|وثائق وأحداث|فلسطين

انتفاضة الحجارة.. بين جيلين

يضعنا بودكاست لحظة في شوارع جباليا التي أشعلت الأرض تحت أقدام الاحتلال، لحظة انطلاقة الانتفاضة في الثامن من ديسمبر من العام 1987

16/6/2021

الانطلاقة:

يضعنا بودكاست لحظة في شوارع جباليا التي أشعلت الأرض تحت أقدام الاحتلال، لحظة انطلاقة الانتفاضة في الثامن من ديسمبر من العام 1987، لنعيش الحكاية بكافة تفاصيلها ونكون شاهدين على فصل مشرق من تاريخ الشعب الفلسطيني عندما أجمع الكلّ الفلسطيني على مواجهة الاحتلال.

تجربة استثنائية:

ضربت تجربة الشعب الفلسطيني مثلًا فريدًا في المقاومة الشعبية، فقد نظم الشعب الفلسطيني نفسه تحت قيادة موحدة تأسست بعد شهر من انطلاقتها لتكون موجها ونموذجًا فريدًا في القيادة الأفقية للانتفاضات والثورات، التعليم الشعبي مثالا، عندما أغلقت المدارس والجامعات، والزراعة المنزلية التي خلقت اقتصادًا موازيًا قلل من الاستهلاك وأمد في عمر الانتفاضة وعزز الصمود.

انطلاقة العمل الإسلامي:

كان للانتفاضة انعطافات تاريخية مهمة، غيرت المسار الكفاحي للشعب الفلسطيني، فبعد خسارة منظمة التحرير لخط مواجهتها مع الاحتلال بخروجها من بيروت في العام 1982، أعادت الانتفاضة تشكيل قواعد اللعبة من جديد ونقلت خط المواجهة من الخارج إلى الداخل، كما ساعد تأسيس حركة حماس على إذكاء نار الانتفاضة ودخول قطاعات كبيرة على المواجهة.

مدريد وأوسلو:

سارعت منظمة التحرير إلى قطف ثمار الانتفاضة قبل نضوجها، بدخولها المفاوضات في مدريد وتوقيعها لاتفاقية أوسلو التي قصمت ظهر الانتفاضة، لتنسحب شرائح واسعة وتتغير شكل المواجهة ويدخل الشعب الفلسطيني في فصل جديد، كانت الانتفاضة محطة فارقة في مساره وتطوراته وتجاربه.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

الرواية المهربة

كتب أكثر من ثلاثين أسير فلسطيني روايات وكتبا وأشعارا داخل السجون الإسرائيلية. ووجدت هذه الكتب من يحملها إلى القراء خارج السجن

16/6/2021

إعادة إعمار غزة.. معركة أخرى

اشكاليات إعمار غزة، وأدوار الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة ومصر في هذا الصدد، وغيرها من القضايا المرتبطة بهذا الملف تناقشها آمال العريسي في هذه الحلقة من بعد أمس

15/6/2021

الشيخ جراح.. المعركة مستمرة

حاولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي شراء الوقت حتى تنتهي المعركة مع الفصائل الفلسطينية وتتراجع معها الضغوطات الشعبية والدولية

14/6/2021
المزيد من انتفاضة الأقصى

جبهتان للتهدئة وأميركا تُلزم العالم الصمت للمرة الخامسة.. تعرّف على آخر جهود مجلس الأمن بشأن غزة

مجلس الأمن الدولي بحث عن بعد العدوان الإسرائيلي على غزة (الأوروبية)

عباس: نحن مع شعبنا ولا استقرار قبل تحرير القدس من الاحتلال الإسرائيلي

محمود عباس وجّه رسائل للأميركيين والإسرائيليين (الجزيرة)

منعت صدور بيان من مجلس الأمن.. واشنطن تجدد دعمها الراسخ لإسرائيل وتوفد مسؤولا للمنطقة

أوستن وصف المقاومة الفلسطينية بالجماعات الإرهابية واستنكر قصفها لإسرائيل (الأوروبية)

خارطة المواقف الدولية إزاء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

حاجة في نفس يعقوب.. محاكم تفتيش في أفكار داعية مصري تنعقد بمواقع التواصل

الداعية المصري محمد حسين يعقوب (الصحافة المصرية)

مقعد رئيس الوزراء لم يعد لك.. شاهد: موقف محرج لنتنياهو في الكنيست

بنيامين نتنياهو يجلس في الكنيست الإسرائيلي في مقعد رئيس الوزراء الذي لم يعد له (رويترز)

ما مصير اتفاقية “خط النفط كاتسا” مع أبوظبي؟… حماها نتنياهو وتجاهل مطالبات بإلغائها

صورة لتشجيع السياحة إلى الإمارات وزعتها الحكومة الإسرائيلية على وسائل الإعلام (الجزيرة نت)

ملك المغرب يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد تزامنا مع زيارة إسماعيل هنية للرباط

ملك المغرب أكد في البرقية حرص المملكة على مواصلة ما سماه دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الرامية إلى إيجاد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط (الأوروبية-أرشيف)