العدو المشترك

في هذه الحكايات، ترواد الإنسانية جنود قست عليهم الحرب، وعاشوا الجوع والبرد وحملوا جثث رفاقهم إلى مثواهم، ليتحالف الأعداء ضد كل ظرف واجههم

في حرب شرسة أعادت تشكيل عالمنا، لقى بها الملايين حتفهم وتشردت بلدان بأكملها، يطل علينا أسعد طه هذه المرة ليرسم بصوته حكايات مغايرة لما عهدناه وما وثقه تاريخ المنتصر.

في هذه الحكايات، ترواد الإنسانية جنود قست عليهم الحرب، وعاشوا الجوع والبرد وحملوا جثث رفاقهم إلى مثواهم، ليتحالف الأعداء ضد كل ظرف واجههم، يتقاسمون الهم والخبز والتحايا، في ثلاث لوحات مختلفة خلدتها الحرب العالمية الثانية، لكنها تشابهت بأن صوت الإنسانية يعلو بها على وابل القذائف وأزيز النيران.

لا تضيعوا هذه الرحلة على امتداد أوروبا في الحرب العالمية الثانية، يصحبكم فيها أبطال عاديون يروون ما حدث بشكل مختلف بأسلوب مشوق وبأداء درامي فريد بصوت أسعد طه.

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