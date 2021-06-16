البث الحي
من بودكاست: حكايات الحرب
حروب|وثائق وأحداث|أوروبا

العدو المشترك

في هذه الحكايات، ترواد الإنسانية جنود قست عليهم الحرب، وعاشوا الجوع والبرد وحملوا جثث رفاقهم إلى مثواهم، ليتحالف الأعداء ضد كل ظرف واجههم

16/6/2021

في حرب شرسة أعادت تشكيل عالمنا، لقى بها الملايين حتفهم وتشردت بلدان بأكملها، يطل علينا أسعد طه هذه المرة ليرسم بصوته حكايات مغايرة لما عهدناه وما وثقه تاريخ المنتصر.

في هذه الحكايات، ترواد الإنسانية جنود قست عليهم الحرب، وعاشوا الجوع والبرد وحملوا جثث رفاقهم إلى مثواهم، ليتحالف الأعداء ضد كل ظرف واجههم، يتقاسمون الهم والخبز والتحايا، في ثلاث لوحات مختلفة خلدتها الحرب العالمية الثانية، لكنها تشابهت بأن صوت الإنسانية يعلو بها على وابل القذائف وأزيز النيران.

لا تضيعوا هذه الرحلة على امتداد أوروبا في الحرب العالمية الثانية، يصحبكم فيها أبطال عاديون يروون ما حدث بشكل مختلف بأسلوب مشوق وبأداء درامي فريد بصوت أسعد طه.

استمعوا الآن.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أخوان فرقتهما الحرب إلى الأبد

تتسارع الأحداث بطريقة درامية، عندما تتقطع بهم السبل على الضفة الأخرى ليدفعوا ثمنا باهظا لحرب لم يقترفوا بها شيئًا، سيروي لنا أسعد طه بأسلوبه الحكائي المشوق تفاصيل حكاية الأخوة على ضفتي نهر من حب وحرب

7/6/2021

مذكرات إحسان.. جندي مضطرب

كم كان رقيقًا، كم كان جميلًا، كم عاش معاناة شعبه حين كتبها بلغة بسيطة لا تقاوم، حكاية الحرب اليوم عن الشاب إحسان، رسم بلده، وكتب تاريخ شعبه

31/5/2021

السَّماءُ تُمْطِرُ شُوكُولَاته

يذكر غِيلْ هَالْفُورْسِن أكثر لحظاته فخرًا وحبًا في عيده المئة، عندما أمطر سماء العاصمة الألمانية حبًّا وشوكلاتة وفرحًا، يبتسم وهو يستذكر لقاءه بالطلفلة العجوز كِرِيسْتِلْ جُونْجْ فُونْس

24/5/2021
المزيد من حروب

هذا ما فعله خوسيه

خصم لا يهزم ومجتمع يتشظى.. أسباب دفعت شخصيات إسرائيلية مرموقة للمطالبة بوقف العدوان على غزة

(وكالة الأنباء الأوروبية)

زوجان بينهما أسلاك شائكة

الحوثيون يصعدون هجومهم بمأرب.. المبعوث الأميركي يكشف موقفا جديدا للسعودية وحكومة هادي

الحكومة اليمنية استعانت بأبناء القبائل لمواجهة الحوثيين في جبهة مأرب (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو- صحفيون يسألون بايدن عما دار مع أردوغان.. وإجابة غير متوقعة للأول

لحظة توجه بايدن لتحية أردوغان (مواقع التواصل)

شاهد- قرية تونسية سكانها صم وبكم ويتحدثون بلغة الإشارة.. ما السر؟

(الجزيرة)

لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي يشن هجمات جوية على غزة

غارة إسرائيلية على غزة خلال العدوان الأخير (الجزيرة)

كيف تربين طفلا معتزا بكرامته؟ علميه الرد على الكبار غير المهذبين

تحدثي مع طفلك بأدب ولطف، فهو كالإسفنجة، يمتص تلقائيا كل سلوكياتك (شترستوك)