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من بودكاست: بعد أمس
بناء وتشييد|أحداث فلسطين|فلسطين

إعادة إعمار غزة.. معركة أخرى

عد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ثارت تساؤلات حول عملية إعادة إعمار القطاع في ظل حديث الولايات المتحدة وإسرائيل عن استبعاد حماس من هذه العملية

15/6/2021

بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ثارت تساؤلات حول عملية إعادة إعمار القطاع في ظل حديث الولايات المتحدة وإسرائيل عن استبعاد حماس من هذه العملية.. اشكاليات إعمار غزة، وأدوار الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة ومصر في هذا الصدد، وغيرها من القضايا المرتبطة بهذا الملف تناقشها آمال العريسي في هذه الحلقة من بعد أمس مع ضيفها م. ناجي سرحان.. وكيل وزارة الأشغال العامة والسكان في غزة.

المصدر : الجزيرة

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