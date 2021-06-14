البث الحي
من بودكاست: بعد أمس
أعمال مقاومة|أحداث فلسطين|فلسطين

الشيخ جراح.. المعركة مستمرة

ماذا يعني قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم التدخل في قضية الشيخ جراح؟

14/6/2021

حاولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي شراء الوقت حتى تنتهي المعركة مع الفصائل الفلسطينية وتتراجع معها الضغوطات الشعبية والدولية. وفسحت المجال للمستشار القضائي "أفيخاي مندلبليت"  للنظر في قضية تهجير وإخلاء بيوت الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، ليرفض بعد ثلاثين يوماً التدخل في القضية باعتبارها قضية نزاع على الملكية تحت سيادة الاحتلال الإسرائيلي.

لكن الضغوطات الشعبية والرسمية ظلت في تصاعد.

فما أصل الحكاية في حي الشيخ جراح؟ وماذا يعني قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم التدخل في قضية الشيخ جراح؟ وهل تنجح الضغوطات الرسمية والشعبية في وقف تهجير وإخلاء بيوت الفلسطينيين في حي الشيخ جراح؟

ضيف الحلقة الأستاذ زياد ابحيص الباحث في شؤون القدس.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

كيف بنت حماس جيشها؟

بنت حركة المقاومة الإسلامية حماس جهازها المسلح ببضع بنادق صغيرة في البداية، لكنه سرعان ما تحول إلى جيش أشبه بالجيوش النظامية

10/6/2021
المزيد من أعمال مقاومة

نيلسون مانديلا.. الذي هزم "الأبارتهايد"

في القدس.. انتفاضة ثالثة؟

المزور الشريف

فلسطين.. موازين قوى جديدة

الأكثر قراءة

دعوات لمقاطعة محلات “زارا” بعد تعليقات عنصرية ضد الإسلام والفلسطينيين

لم تعلق سلسلة زارا علنًا بعد على الجدل الدائر حاليا (رويترز)
logo

القرامطة.. يوم سرقوا الحجر الأسود واحتلوا الكعبة المشرفة!

9 أسباب صحية.. لماذا يجب أن تضيف الليمون إلى الشاي الأخضر؟

قد يساعد حمض الستريك الموجود في الليمون أيضا في منع حصوات الكلى (بيكسابي)

سُمي "ثالث الحرمين" بمحضر صلاح الدين واستشهدت 1000 امرأة مرابطة دفاعا عنه وصنف فيه الغزالي "الإحياء".. الأقصى في تاريخنا