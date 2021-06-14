الشيخ جراح.. المعركة مستمرة

ماذا يعني قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم التدخل في قضية الشيخ جراح؟

من بودكاست: بعد أمس

حاولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي شراء الوقت حتى تنتهي المعركة مع الفصائل الفلسطينية وتتراجع معها الضغوطات الشعبية والدولية. وفسحت المجال للمستشار القضائي "أفيخاي مندلبليت" للنظر في قضية تهجير وإخلاء بيوت الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، ليرفض بعد ثلاثين يوماً التدخل في القضية باعتبارها قضية نزاع على الملكية تحت سيادة الاحتلال الإسرائيلي.

لكن الضغوطات الشعبية والرسمية ظلت في تصاعد.

فما أصل الحكاية في حي الشيخ جراح؟ وماذا يعني قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم التدخل في قضية الشيخ جراح؟ وهل تنجح الضغوطات الرسمية والشعبية في وقف تهجير وإخلاء بيوت الفلسطينيين في حي الشيخ جراح؟

ضيف الحلقة الأستاذ زياد ابحيص الباحث في شؤون القدس.